19-летний грузинский игрок забил гол и отдал голевую передачу, а также был признан лучшим игроком встречи.
- Хвича провел прекрасную игру против "Урала". Он был лучшим игроком из двух команд. Я не сомневался в его таланте. Это была большая потеря "Локомотива", когда его не подписали, - цитирует Семина Sport24.
Хвича Кварацхелия выступал за "железнодорожников" в 2019 году на правах аренды из грузинского "Рустави". Выкупать "Локомотив" хавбека не стал и он перешел в казанский клуб.
"Рубин" по итогам тура поднялся на 11-е место в таблице, "Урал" - на 12-й строчке.
Семин - о Кварацхелии: это была большая потеря "Локомотива", когда его не подписали
Экс-наставник "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал игру полузащитника "Рубина" Хвичи Кварацхелии в матче с "Уралом".
Фото: Советский Спорт
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