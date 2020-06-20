Напомним, Попов отбил удар нападающего сочинцев Антона Заболотного.
- Ориентировался ли я по разбегу и корпусу Заболотного? Не-не, просто повезло. Если честно, когда отбил пенальти, у меня не было никаких эмоций. Нужно было просто продолжать. Если отбил пенальти, то выкидываю из головы и играю дальше. Такое не должно сбивать, - цитирует Попова Чемпионат.
Вратарь "Ростова" был признан лучшим игроком матча, несмотря на 10 пропущенных голов. Также он установил новый рекорд чемпионата России по количеству спасений за игру - 15. Ранее по 13 сейвов за матч совершали бывший вратарь "Химок" Михаил Комаров в 2009 году и экс-голкипер СКА Александр Довбня в 2017 году.
Попов - об отраженном пенальти: мне просто повезло
Вратарь "Ростова" Денис Попов прокомментировал эпизод с отраженным пенальти в матче с "Сочи".
Фото: кадр из трансляции Матч ТВ
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