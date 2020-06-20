Попов - об отраженном пенальти: мне просто повезло

Вратарь "Ростова" Денис Попов прокомментировал эпизод с отраженным пенальти в матче с "Сочи".
Фото: кадр из трансляции Матч ТВ
Напомним, Попов отбил удар нападающего сочинцев Антона Заболотного.

- Ориентировался ли я по разбегу и корпусу Заболотного? Не-не, просто повезло. Если честно, когда отбил пенальти, у меня не было никаких эмоций. Нужно было просто продолжать. Если отбил пенальти, то выкидываю из головы и играю дальше. Такое не должно сбивать, - цитирует Попова Чемпионат.

Вратарь "Ростова" был признан лучшим игроком матча, несмотря на 10 пропущенных голов. Также он установил новый рекорд чемпионата России по количеству спасений за игру - 15. Ранее по 13 сейвов за матч совершали бывший вратарь "Химок" Михаил Комаров в 2009 году и экс-голкипер СКА Александр Довбня в 2017 году.


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Попов Ростов Сочи Заболотный
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Соболев забил первый гол в официальном матче за "Спартак"
"Спартак" повел в Туле - Соболев забил первый гол за красно-белых! Онлайн 1
Попов - об отраженном пенальти: мне просто повезло
Семин - о Кварацхелии: это была большая потеря "Локомотива", когда его не подписали
"Уотфорд" и "Лестер" не выявили победителя
Кутепов пропустит матч с "Арсеналом" из-за травмы ноги 2
Кварацхелия - лучший игрок матча "Урал" - "Рубин"
Вратарь "Ростова" Попов: разбудили в 6:00 и предупредили. За два с половиной месяца было две тренировки 4
"Рубин" на выезде обыграл "Урал" и поднялся на 11-е место в таблице 5
Жириновский призвал отменить результат матча "Сочи" - "Ростов" 6
Воспитанник "Спартака" Солтмурад Бакаев забил первый гол в РПЛ 1
Ларссон и Соболев - в основе "Спартака" на матч с "Арсеналом" 11
Нескольких болельщиков "Спартака" задержали на входе на стадион в Туле
Бывший игрок "Спартака" Калиниченко пристыдил "Сочи" за скандальную победу над "Ростовом"
Rusfootball.info ищет ведущего новостной ленты
Гончаренко: 10% зрителей гораздо лучше, чем совсем без них
Защитник "Крыльев" Чернов: прости нас, Самара. Нам очень стыдно
Точилин: не понятно, почему "Сочи" делают крайним. Нас и так в этом сезоне слишком много унижали 10
Фанаты "Зенита" устроили перфоманс перед игрой с ЦСКА (видео) 6
Лунев: ЦСКА по-прежнему один из лидеров чемпионата
Ягудин: диву даюсь, как наш футбол, еще не вернувшись, вляпался в очередной скандал 2
Корнаухов: надеюсь, что ЦСКА поставит знак вопроса перед чемпионскими амбициями "Зенита" 2
Крыховяк: футбол проиграл коронавирусу, но футболисты "Ростова" завоевали уважение
Один из фанатов "Спартака" задержан за участие в проводах команды в Тулу. Еще двое в розыске 9
"Сочи" теперь не отмыться, как и всей РПЛ. Удар по имиджу примерно как от договорняка 17
Агент Рами отреагировал на слова владельца "Сочи" 1
"Урал" и "Рубин" назвали стартовые составы
Ротенберг: Кокорин принадлежит "Зениту", а там дальше будет видно 2
Лунев рассказал, как отреагировал на новость о возобновлении РПЛ
Щенников: очень хотелось бы, чтобы было больше зрителей, а не 10%
Все новости