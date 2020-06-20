- Мне кажется, изначально в спорте заложены иные принципы, нежели получение очков. Не знаю, как бы поступил в такой ситуации, искушение всегда велико. Но были нарушены принципы фейр-плей. Регламент мог быть не нарушен, но не всё определятся регламентирующими документами, - цитирует Слуцкого Бизнес Online.
Напомним, вчера "Ростов" в рамках 23-го тура чемпионата России потерпел поражение от "Сочи" со счетом 1:10. Команда Валерия Карпина играла воспитанниками, так как основные футболисты "Ростова" находятся на карантине после шести случаев заражения игроков коронавирусом.
Следующий матч "Сочи" проведет на выезде против "Ахмата" 26 июня, "Ростов" примет "Арсенал" 27 числа.
Слуцкий - о матче "Сочи" и "Ростова": были нарушены принципы фейр-плей
Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий выразил мнение о вчерашней игре "Сочи" и "Ростова".
Фото: Бизнес Онлайн
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