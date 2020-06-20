Уверенная игра до 90-й минуты и безответственная после. "Спартак" победил в Туле, но смазал концовку

Команда Тедеско качественно провела основное время матча. 3 гола наглядно отражали ее преимущество, но в добавленные ко второму тайму минуты разгромная победа неожиданно превратилась в минимальную.