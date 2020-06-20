Уверенная игра до 90-й минуты и безответственная после. "Спартак" победил в Туле, но смазал концовку

Команда Тедеско качественно провела основное время матча. 3 гола наглядно отражали ее преимущество, но в добавленные ко второму тайму минуты разгромная победа неожиданно превратилась в минимальную.
Возвращение РПЛ неизбежно сопровождается новостями, связанными с коронавирусной инфекций. За несколько дней до матча тульского "Арсенала" и московского "Спартака" стало известно, что в составе судейской бригады есть заболевший. Максим Гаврилин, помощник Евгения Турбина, сдал положительный тест. Благо, что к возобновлению чемпионата команда арбитров готовилась в индивидуальном порядке, и замена одного из ее участников не вызвала больших трудностей.

Доминико Тедеско не имел сегодня возможности присутствовать на бровке - в последнем перед паузой матче с "Оренбургом" он получил четвертую желтую карточку. С лета прошлого года подобный набор вынуждает применять к тренерам такую же санкцию, как и к игрокам - автоматическую дисквалификацию на следующую встречу. Впрочем, в Тулу Тедеско приехал и смотрел футбол из ложы для VIP-персон.

Вместо Доминико Тедеско командой руководил Андреас Хинкель

С составом тренеры "Спартака" мудрить не стали. В списке начавших игру были 10 вполне привычных фамилий и 1 пока еще все-таки новая. Речь, конечно, о Павле Маслове. 20-летний защитник дебютировал в уже упомянутой встрече с "Оренбургом" и сегодня сохранил свое место в основе. Велик соблазн сказать, что таким образом Тедеско делом подтверждает свои слова о желании использовать больше молодежи. Но не будем делать преждевременные выводы, ведь мы помним, что Маслов на данный момент заменяет травмированного Кутепова.

Тульский "Арсенал" тоже не сильно изменился за прошедшие 3 месяца. Хотя вокруг клуба ходили и продолжают ходить разные слухи. В частности, сообщается, что не слишком радужные перспективы у тренерского штаба. Контракты с Черевченко и его помощниками были продлены только до окончания текущего сезона. Логично предположить, что все будет зависеть от того места, на котором "туляки" закончат чемпионат. Добавляет ли это мотивации команде или оказывает на нее не лучшее эмоциональное влияние? Я бы голосовал за второй вариант.

Впрочем, сегодня особой нервозности в действиях подопечных Черевченко не было. Счет 0:3 к 78-й минуте, конечно, обескураживает, но до определенного момента и в добавленное ко второму тайму время "Арсенал" был неплох. Он достаточно спокойно начал матч, неплохо оборонялся, держал темп и сооружал подходы. Да и до гола Соболева игра была абсолютно равной - у хозяев было несколько возможностей после штрафных, а гости отмечались только не очень опасными дальними ударами.

Но индивидуальное мастерство переехавшего из Самары в Москву форварда сделало разницу и дало преимущество, которое в конечном итоге оказалось решающим. Соболев забил действительно отличный гол, который, к слову, стал для него первым в составе "Спартака". Можно передавать приветы Максиму Беляеву, но нельзя принижать заслугу нападающего, который классно разобрался с защитником и не менее классно пробил в дальний угол.


Забитые голы - не единственный показатель, который существенно отличал команды друг от друга. Среди прочих я бы выделил количество нарушений и количество желтых карточек. "Спартак" фолил более чем в два раза чаще "Арсенала", и еще в первом тайме Турбин "наградил" предупреждениям четырех игроков "красно-белых". Эта статистика вроде бы не самая позитивная, но является ли она на самом деле минусом для команды Тедеско? Кажется, что нет. Во-первых, это говорит о заряженности на конкретную игру, а во-вторых, приносит положительный результат.

По этой же причине не стоит считать минусом или слабостью тактику, которую первоначально выбрал немецкий тренер. Уже не в первый раз он не претендует на доминирование во владении мячом и в инициативе. И ставка на контратакующие действия, возможно, не очень соответствует историческим ценностям "Спартака", но прямо здесь и прямо сейчас она позволяет зарабатывать очки. Бакаев, например, при подобной тактике хорошо пользуется свободными зонами в центре поля. А Айртон и Рассказов, например, неплохо работают на флангах и при необходимости достаточно качественно совершают забеги к чужой штрафной. И эту мысль я бы озвучил и без гола с их участием.


Важно отметить, что по истечению часа игрового времени тренерский штаб "Спартака" сделал две интересные замены. Соболев и Бакаев уступили место на поле Понсе и Тилю. После этого манера игры "красно-белых" несколько изменилась - акцент был смещен в сторону позиционного наступления. И гол Рассказова стал следствием именно такой разновидности атаки. Что ж, продемонстрированная вариативность и наличие второй рабочей схемы добавляют перспектив команде Тедеско. Но работать еще есть над чем, и в первую очередь немецкому специалисту надо разбираться в причинах того, что случилось на последних минутах.

"Арсенал" больше владел мячом, сделал больше передач и был в них точнее своего соперника, нанес больше ударов по воротам, но приблизиться к забитым голам ему удалось только в добавленное ко второму тайму время. Луценко и Лесовой воспользовались расслабленностью и самоуспокоенностью соперника и изменили счет с 0:3 на 2:3. Но легче ли от этого тренерскому штабу тульского клуба и станет ли в ближайшее время меньше разговоров о смене Черевченко на другого наставника?

Фото: Официальный твиттер ФК "Спартак"


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Теги: Арсенал Спартак Соболев
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