- Эмоции от гола не передать словами, просто потрясающе! Но главное - победа команды. Да, забил, приятно, но главное - 3 очка и радость наших болельщиков.
Что делал на скамейке после замены? Молился. Молился, чтобы мы обязательно выиграли, - приводит слова Бакаева Бизнес Online.
Солтмурад Бакаев забил гол на 56-й минуте. Для него это первый мяч в РПЛ. Этот точный удар позволил казанцам выйти вперед во встрече с екатеринбургским клубом и, как итог, одержать победу. "Рубин" по итогам тура поднялся на 11-е место в таблице, "Урал" - на 12-й строчке.
20-летний воспитанник "Спартака" перешел в "Рубин" в январе, подписав контракт на пять лет.
Солтмурад Бакаев: эмоции от гола не передать словами, просто потрясающе!
Полузащитник "Рубина" Солтмурад Бакаев поделился эмоциями после первого забитого гола в РПЛ в ворота "Урала".
Фото: инстаграм Бакаева
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!