Солтмурад Бакаев: эмоции от гола не передать словами, просто потрясающе!

Полузащитник "Рубина" Солтмурад Бакаев поделился эмоциями после первого забитого гола в РПЛ в ворота "Урала".

Фото: инстаграм Бакаева