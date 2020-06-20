Перед тем, как команда отправилась в Тулу болельщики красно-белых перекрыли проезжую часть и жгли файеры. Сейчас правоохранительные органы ищут причастных к этому мероприятию. Как сообщалось, возбуждено уголовное дело.
- Я не слышал про уголовное дело в отношении болельщиков, потому что выключал телефон. Смысл возбуждать уголовное дело? Было приятно наблюдать, что ребята проводили нас со стадиона, встретили в Туле, хотя не могли находиться на стадионе. Спасибо им за поддержку, за эти 200 км. Мы обязательно узнаем, если будут какие-то штрафы и все это компенсируем, - цитирует Джикия Sport24.
"Спартаку" удалось одолеть тульский "Арсенал" на выезде со счетом 3:2. В конце первого тайма счёт в матче открыл Александр Соболев. Затем отличился защитник Рассказов с передачи Айртона, а Понсе довёл счёт до разгромного.
Но на последних минутах встречи туляки смогли дважды забить. Отличились Луценко и Даниил Лесовой.
Благодаря этой победе "Спартак" обогнал "Арсенал" и "Динамо" в турнирной таблице, но у бело-голубых остаётся матч в запасе.
Джикия - о задержаниях болельщиков: обязательно узнаем, если будут какие-то штрафы и все это компенсируем
Капитан "Спартака" Георгий Джикия прокомментировал задержания болельщиков команды.
Фото: ФК "Спартак"
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