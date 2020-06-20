Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией. Имя игрока не раскрывается. Завтра "Уфа" должна дома сыграть с "Тамбовом".
Напомним, на этой неделе также стало известно о заражении шести игроков "Ростова". После этого весь клуб ушел на карантин, а матч с "Сочи" был сыгран игроками академии.
В "Уфе" один из игроков сдал положительный тест на коронавирус
Один из футболистов "Уфы" сдал положительный тест на COVID-19.
Фото: ФК "Уфа"
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