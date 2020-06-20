- Был план чуть отойти назад, выходить в контратаки. Несколько раз хорошо это получилось. Сегодня это связано с тяжёлым соперником, тренер решил, что стоит играть так.
Не понял пенальти, но я привык уже к таким моментам не в пользу "Спартака". Но не будем это комментировать, - цитирует Джикия Чемпионат.
В конце первого тайма счёт в матче открыл Александр Соболев. Затем отличился защитник Рассказов с передачи Айртона, а Понсе довёл счёт до разгромного.
Но на последних минутах встречи туляки смогли дважды забить. Отличились Луценко и Даниил Лесовой.
Благодаря этой победе "Спартак" обогнал "Арсенал" и "Динамо" в турнирной таблице, но у бело-голубых остаётся матч в запасе.
Джикия: не понял пенальти, но я привык уже к таким моментам не в пользу "Спартака"
Капитан "Спартака" Георгий Джикия прокомментировал итоги матча с тульским "Арсеналом", москвичи выиграли 3:2.
Фото: ФК "Спартак"
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