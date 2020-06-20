Напомним, красно-белые одержали победу со счетом 3:2. Туляки забили два гола в компенсированное ко второму тайму время.
Главный судья встречи Евгений Турбин после использования VAR назначил одиннадцатиметровый удар в ворота московской команды, так как Ещенко нарушил правила на Григалаве в штрафной площади "Спартака". Голкипер Александр Максименко отбил удар с точки в исполнении Лесового, но Даниил был точен на добивании.
"А что делает у нас ВАР, я не знаю... Вы сами все видели.
Вопросы к судье? Я не знаю... Этот эпизод пусть разбирают специалисты. Но я не думаю, что кто-то внятно объяснит, почему там пенальти. Это же ВАР. Вопрос не к судье, а к ВАР. Наш игрок бьет по мячу, соперник ныряет, бьется головой о ногу. Это за гранью добра и зла!" - цитирует Федуна "Спорт-экспресс"
"Спартак" набрал 31 очко и поднялся на 6-е место в турнирной таблице. "Арсенал" с 28 очками остался на 7-й строчке.
"Что делает ВАР? Это за гранью добра и зла". Федун - о пенальти в ворота "Спартака"
Владелец "Спартака" Леонид Федун высказался о матче с тульским "Арсеналом" в рамках 23-го тура чемпионата России.
Фото: РИА Новости
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