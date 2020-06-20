Об этом сообщает Sport24.
Некоторые болельщики "Зените" купили у перекупщиков билеты за ворота. На 18-й минуте их пересадили на гостевой сектор. Позже они были задержаны полицией.
"Зенит" набрал 53 очка и увеличил отрыв от идущего вторым "Локомотива".
Болельщиков "Зенита", попавших на матч с ЦСКА, ждет суд
Болельщикам петербургского клуба, попавшим на матч с ЦСКА в рамках 23-го тура чемпионата России, грозит административное наказание за нахождение на стадионе армейского клуба по чужим абонементам.
Фото: Sportbox
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