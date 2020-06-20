Черевченко: "Спартак" нас не удивил, потому что мы готовились

Наставник тульского "Арсенала" Игорь Черевченко подвел итоги матча 23-го тура чемпионата России со "Спартаком".
Фото: Матч ТВ
Напомним, встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу красно-белых. "Спартак" вел в счете со счетом 3:0 до 94-й минуты, но туляки благодаря голам Луценко и Лесового смогли уйти от разгрома.

"Нам не хватило голов, но сейчас уже нечего об этом говорить. Хорошо, что мы не бросили играть и играли до конца. "Спартак" нас не удивил, потому что мы готовились", - цитирует Черевченко Sport24.

"Спартак" набрал 31 очко и поднялся на 6-е место в турнирной таблице. "Арсенал" с 28 очками остался на 7-й строчке.

В следующем туре "Арсенал" на выезде сыграет с "Ростовом". Встреча пройдет 27 июня.


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Теги: Черевченко Арсенал Тула Спартак
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