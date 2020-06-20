По данным "СЭ", в РФС считают, что турнир будет продолжен, если все необходимые меры предосторожности будут соблюдаться, а в случаях выявления заражений коронавирусом в командах решать вопрос с матчами по согласованию с РПЛ.
20 июня появилась информация, что в "Динамо" три футболиста заразились коронавирусом. Сообщается, что бело-голубые ведут переговоры с "Краснодаром" о переносе матча 23-го тура РПЛ, который должен состояться 21 июня. По данным "Чемпионата", "Краснодар" готов согласиться провести игру с "Динамо" 19 июля.
Ранее шесть футболистов "Ростова" заразились коронавирусом. Против "Сочи" играли футболисты академии.
"Динамо" не вылетело на матч с "Краснодаром"
"Динамо" и "Краснодар" договариваются о переносе матча на 19 июля
Вариант остановки чемпионата России не рассматривается
Вариант остановки чемпионата России не рассматривается.
Фото: ФК "Динамо"
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