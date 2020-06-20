Ларссон: нет лучшего способа отпраздновать день рождения, чем победить с командой

- Важная победа сегодня! Немного небрежно сыграли в конце, но мы вышли победителями, и это самое важное. Спасибо всем, кто поздравил меня с днём рождения! Нет лучшего способа отпраздновать, чем победить с командой, - написал форвард.
Матч "Арсенала" и "Спартака" закончился победой москвичей со счетом 3:2. Джордан Ларссон отдал голевую передачу на Эсекьеля Понсе. Также в этой встрече за красно-белых отличились защитник Николай Рассказов и нападающий Александр Соболев, гол для которого стал первым в официальном матче за "Спартак".
В составе туляков отличились Евгений Луценко и Даниил Лесовой. Игроком матча признан защитник "Спартака" Георгий Джикия.