- Изначально на место Николича рассматривали Йиндршиха Трпишовски. Николич никогда не был первым кандидатом, им был именно чех. С ним не удалось договориться.
А Николича очень активно предлагали на рынке. Его предлагал известный сербский агент, который еще Милоша Красича и Ивицу Олича в ЦСКА привозил. Также в эту историю Николича был вовлечен Тимур Гурцкая, он сопровождал ее. Это была компромиссная фигура, - цитирует журналиста fclmnews.ru.
Сербский тренер Марко Николич официально возглавил "Локомотив" 1 июня. К тренировкам он приступил спустя две недели после прохождения обязательного карантина.
До этого команду возглавлял Юрий Семин, который был наставником с 2016 года. Его контракт истек 31 мая, соглашение не было продлено по инициативе руководства клуба. При Семине "железнодорожники" выиграли чемпионат России, дважды взяли Кубок страны и один раз - Суперкубок.
Первый официальный матч для нового тренера Марко Николича состоится сегодня. "Локомотив" дома примет "Оренбург" в рамках 23-го тура РПЛ. Начало - в 17.30 по мск.
Журналист СЭ: на место Николича рассматривали Йиндршиха Трпишовски. Серб не был первым кандидатом
Журналист издания Спорт-Экспресс Дмитрий Симонов рассказал, что Марко Николич не был приоритетным кандидатом на пост главного тренера "Локомотива".
Фото: ФК "Локомотив"
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