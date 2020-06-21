Об этом сообщает gol.mk. Также за молодым форвардом охотится французский "Лилль", который уже сделал предложение македонцам. Однако российский клуб готов повысить цену за Тошевски.
В текущем сезоне Давид сыграл 21 матч в чемпионате Македонии, забил 5 мячей и сделал 3 ассиста.
"Ростов" интересуется 18-летним македонским форвардом
Нападающий македонских "Работничков" Давид Тошевски вызвал интерес "Ростова".
Фото: Sportliga
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