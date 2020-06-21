"Ростов" интересуется 18-летним македонским форвардом

Нападающий македонских "Работничков" Давид Тошевски вызвал интерес "Ростова".

Фото: Sportliga

Об этом сообщает gol.mk. Также за молодым форвардом охотится французский "Лилль", который уже сделал предложение македонцам. Однако российский клуб готов повысить цену за Тошевски.



В текущем сезоне Давид сыграл 21 матч в чемпионате Македонии, забил 5 мячей и сделал 3 ассиста.