"Ростов" интересуется 18-летним македонским форвардом

Нападающий македонских "Работничков" Давид Тошевски вызвал интерес "Ростова".
Фото: Sportliga
Об этом сообщает gol.mk. Также за молодым форвардом охотится французский "Лилль", который уже сделал предложение македонцам. Однако российский клуб готов повысить цену за Тошевски.

В текущем сезоне Давид сыграл 21 матч в чемпионате Македонии, забил 5 мячей и сделал 3 ассиста.


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Теги: Ростов Работнички
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