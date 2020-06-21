Напомним, "Зенит" разгромил армейцев со счетом 4:0. Караваев отметился голевой передачей.
"Немного другое наигрывали, но получилось хорошо подать. Иванович был где надо и забил. Этот гол очень помог нам. Потом забили еще, начали играть спокойно, контролировали игру. Мы неплохо двигались, хорошо были готовы физически. Какие были персональные задачи от тренера? Контролировать мяч, играть агрессивно в атаке", - приводит слова Караваева пресс-служба клуба.
"Зенит" занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав в 23 турах 53 очка.
Следующий матч команда Сергея Семака проведет в Петербурге против с "Крыльев Советов". Встреча состоится 26 июня.
Караваев: ранний гол нам очень помог
Защитник петербургского клуба Вячеслав Караваев поделился впечатлениями от матча с ЦСКА в 23-м туре чемпионата России.
Фото: © личный архив Вячеслава Караваева
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