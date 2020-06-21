"Удивился уходу Семина. Команда шла на втором месте. На чемпионство претендовать сложно, но в борьбе за место в Лиге чемпионов "Локомотив" — фаворит. И вдруг Семина уволили без объяснения причин. Со стороны руководства "Локомотива" неправильно было увольнять тренера сейчас", - приводит слова Нижегородова "Матч ТВ".
31 мая контракта 73-летнего Юрия Семина с "Локомотивом" истек. Руководство клуба решило не продлевать с ним соглашение. Вместо Семина новым главным тренером железнодорожников стал Марко Николич.
Сегодня, 21 июня "Локомотив" проведет первый матч под руководством сербского специалиста. Московский клуб на своем поле сыграет с "Оренбургом" в 23-м туре чемпионата России.
Экс-защитник "Локомотива" Нижегородов: неправильно было увольнять Семина сейчас
Бывший футболист "Локомотива" Геннадий Нижегородов прокомментировал уход Юрия Семина с поста главного тренера московской команды.
Фото: © ФК "Локомотив"
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