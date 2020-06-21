"Волноваться за победу в чемпионате можно и нужно, но делать это с удовольствием. Я уверен, что мы все вместе в Петербурге будем отмечать и победу над коронавирусом, и над всеми командами нашей страны", - цитирует Боярского "Р-Спорт".
Команда Сергея Семака вчера в рамках 23-го тура РПЛ на выезде со счетом 4:0 разгромила ЦСКА. "Зенит" с 53 очками лидирует в турнирной таблице. Отрыв от идущего вторым "Локомотива" составляет 12 очков.
В следующем туре "Зенит" сыграет на своем поле с "Крыльями Советов".
Боярский: будем отмечать и победу "Зенита" в чемпионате, и победу над коронавирусом
Народный артист РСФСР и болельщик "Зенита" Михаил Боярский считает, что скоро болельщики будут праздновать победу петербургского клуба в РПЛ.
Фото: Lenta.ru
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндексе