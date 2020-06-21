Встреча, которая должна была состояться сегодня, пройдет 19 июля.
Вчера появилась информация, что как минимум три футболиста "Динамо" заразились коронавирусом.
Ранее похожая была ситуация была в "Ростове", где коронавирусом заразились шесть футболистов. Однако встреча с "Сочи" не была перенесена. За ростовскую команду играли воспитанники.
Источник: матч "Краснодар" - "Динамо" перенесли на 19 июля
Журналист Василий Конов сообщил, что бюро исполкома РФС утвердило перенос матча 23-го тура чемпионата России "Краснодар" - "Динамо".
Фото: ФК "Динамо"
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