Как сообщает "Спорт-экспресс", отсчет 14-дневного карантина идет с момента выявления первых симптомов заражения коронавирусом. В случае с "Ростовом" речь идет о тринадцатом июня.
Встреча между "Ростовом" и "Арсеналом" в рамках 24-го тура чемпионата России пройдет 27 июня.
Напомним, 17 июня стало известно, что шесть футболистов донской команды заразились коронавирусом. Команда ушла на двухнедельный карантин. Против "Сочи" играли воспитанники, средний возраст которых был 17 лет.
"Ростов" должен сыграть с тульским "Арсеналом" основным составом
"Ростов" сможет сыграть против тульского "Арсенала" основным составом.
Фото: Sportbox
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!