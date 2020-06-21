"Динамо" поблагодарило Галицкого за согласие на перенос игры

"Динамо" поблагодарило владельца "Краснодара" за согласие перенести встречу 23-го тура чемпионата России.
РИА Новости
Матч между "Динамо" и "Краснодаром" должен был пройти сегодня, 21 июня. Однако из-за того, что у трех игроков московской команды выявлен коронавирус, "Динамо" договорилось с "Краснодаром" о переносе матча на 19 июля.

"Хочется выразить признательность Сергею Галицкому, что согласился перенести встречу на 19 июля. Данное решение было утверждено сегодня на заседании бюро исполкома РФС", - говорится в сообщении бело-голубых.

Коронавирусом заболели Каборе, Н'Жи и Шиманьски. Сейчас московский клуб находится на 14-дневном карантине.


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Теги: Галицкий Динамо Краснодар
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