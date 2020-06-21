Матч между "Динамо" и "Краснодаром" должен был пройти сегодня, 21 июня. Однако из-за того, что у трех игроков московской команды выявлен коронавирус, "Динамо" договорилось с "Краснодаром" о переносе матча на 19 июля.
"Хочется выразить признательность Сергею Галицкому, что согласился перенести встречу на 19 июля. Данное решение было утверждено сегодня на заседании бюро исполкома РФС", - говорится в сообщении бело-голубых.
Коронавирусом заболели Каборе, Н'Жи и Шиманьски. Сейчас московский клуб находится на 14-дневном карантине.
"Динамо" поблагодарило Галицкого за согласие на перенос игры
"Динамо" поблагодарило владельца "Краснодара" за согласие перенести встречу 23-го тура чемпионата России.
РИА Новости
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!