"Этот чемпионат напоминает первенство бани или водокачки", - цитирует Карпина "Р-Спорт".
Cегодня стало известно, что матч 23-го тура чемпионата России между "Динамо" и "Краснодаром" перенесен на 19 июля. В московском клубе у трех игроков выявлен коронавирус.
19 июня "Ростов" воспитанниками проиграл "Сочи" со счетом 1:10, несмотря на то, что в команде Карпина ранее шесть игроков заразились коронавирусом. "Сочи" отказался переносить игру.
Карпин: этот чемпионат напоминает первенство бани или водокачки
Главный тренер донской команды Валерий Карпин заявил, что нынешний сезон напоминает ему первенство бани или водокачки.
Фото: ФК "Ростов"
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