- Мы до последнего надеялись, что "Динамо" сможет прибыть на игру составом, который включал бы в себя профессиональных футболистов. К сожалению, это оказалось невозможным. Мы приняли решение пойти им навстречу, - написано на официальном сайте клуба.
Матч между "Динамо" и "Краснодаром" должен был пройти сегодня, 21 июня. Однако из-за того, что у трех игроков московской команды выявлен коронавирус, "Динамо" договорилось с "Краснодаром" о переносе матча на 19 июля.
Коронавирусом заболели игроки бело-голубых Шарль Каборе, Клинтон Н'Жи и Себастьян Шиманьски. Сейчас московский клуб находится на 14-дневном карантине.
"Краснодар": мы до последнего надеялись, что "Динамо" сможет прибыть на игру основным составом
Фото: ФК "Краснодар"
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