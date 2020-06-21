- Я ничего не знаю об уходе Гончаренко. Он объявил об отставке игрокам? Без понятия, впервые слышу об этом, - цитирует Гогуа Sport24.
По информации источника, как минимум еще два футболиста армейцев не слышали о заявлении Гончаренко.
После вчерашнего разгрома от "Зенита" Виктор Гончаренко решил для себя, что хочет покинуть клуб и написал заявление. Как сообщалось, он сообщил об этом игрокам. В руководстве хотят оставить тренера хотя бы до конца до сезона. Однако у Гончаренко серьезные намерения уйти.
Гогуа: уход Гончаренко? Он ничего нам не говорил
Защитник ЦСКА Седрик Гогуа прокомментировал новость о том, что главный тренер Виктор Гончаренко намерен уйти из команды.
Фото: ФК ЦСКА
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