"Речи о том, чтобы остановить сезон, нет". РФС и РПЛ выступили с совместным заявлением по поводу текущей ситуации в лиге

РФС и РПЛ последовательно выступали за возобновление сезона, проведение всех матчей и соблюдение спортивного принципа распределения мест.

Фото: РФС