Хавбек "железнодорожников" был признан лучшим игроком матча.
- Судейство? Судьи тоже могут ошибаться. Все мы люди, все можем ошибаться, у всех есть эмоции. Для нас сложилось все так, что выиграли и взяли три очка.
Почему пошел бить Эдер, а не я? Все просто, Эдди попросил. Ничего страшного, что не забил, - сказал Миранчук в видео YouTube-канала РПЛ.
Единственный мяч в этой встрече забил Алексей Миранчук на 38-й минуте. Также отметим, что Жоау Мариу не реализовал выход один на один, Эдер не реализовал пенальти на 94-й минуте, а "Оренбург" смог забить, однако было зафиксировано положение вне игры.
Благодаря этой победе "Локомотив" вышел на чистое второе место в РПЛ. В активе команды 44 очка. "Оренбург" располагается на 15-й строчке, у него 23 балла.
Миранчук: почему пенальти пошел бить Эдер, а не я? Все просто, Эдди попросил
Полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук прокомментировал домашнюю победу над "Оренбургом".
Фото: Матч ТВ
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