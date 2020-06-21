Вратарь "Локомотива" Маринато Гильерме рассказал, что слышал кричалки болельщиков в адрес бывшего главного тренера команды Юрия Семина.
"Локомотив" в 23-м туре чемпионата России дома с минимальным счетом обыграл "Оренбург". Единственный гол в матче забил Алексей Миранчук.
"Я концентрировался на игре, но, конечно, слышал, как фанаты скандировали имя Сёмина. Остальное было не очень понятно. Мне понятна реакция, но надо делать наше дело – играть в футбол", - цитирует Гильерме "Чемпионат".
Контракт Семина с железнодорожниками истек 31 мая. Новым главным тренером команды стал сербский специалист Марко Николич.
Гильерме: я концентрировался на игре, но, конечно, слышал, как фанаты скандировали имя Сёмина
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