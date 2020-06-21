Встреча завершилась победой "Локомотива" со счетом 1:0. Гол забил полузащитник Алексей Миранчук, который был признан лучшим игроком матча.
"Очень странная играл. В первом тайме неплохо играли, а во втором было по-другому. Получилась нервная концовка. Счастлив, что в итоге взяли три очка, но недоволен, что потеряли контроль.
Когда Эдер не забил пенальти, у меня чуть не остановилось сердце. Шучу, но пенальти надо забивать. Миранчук любезно согласился предоставить Эдеру право пробить пенальти. В следующей игре у нас будет один пенальтист", - сказал сербский специалист на Youtube-канале РПЛ.
"Локомотив" набрал 44 очка и сократил отставание от "Зенита" до 9 очков.
Николич: когда Эдер не забил пенальти, у меня чуть не остановилось сердце
Главный тренер железнодорожников Марко Николич высказался о матче 23-го тура чемпионата России с "Оренбургом".
Фото: © РИА Новости
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