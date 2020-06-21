Встреча завершилась со счетом 0:1 в пользу московского клуба. Единственный гол в матче забил полузащитник Алексей Миранчук.
"Состав выставлен прежний, это еще команда Юрия Павловича, некоторое время так и будет. Видны класс игроков, их взаимодействие. Мне кажется, по "физике" мы не уступили, в остальном надо добавлять", - цитирует Столыпина ТАСС.
"Оренбург" занимает 15-е место в турнирной таблице, набрав в 23 турах 23 очка. "Локомотив" с 44 баллами занимает вторую строчку, отставая от лидирующего "Зенита" на 9 очков.
Столыпин: по "физике" мы "Локомотиву" не уступили
Член совета директоров "Оренбурга" Василий Столыпин подвел итоги матча 23-го тура чемпионата России с "Локомотивом".
Фото: © ФК "Локомотив"
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