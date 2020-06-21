"Насколько я понимаю, у него была эмоциональная реакция после поражения 0:4. При этом я не сказал бы, что "Зенит" настолько превосходил ЦСКА, просто у армейцев игра не получалась.
Реакция тренера эмоциональная, в таких ситуациях надо уметь держать удар. И тренер должен показать, что он может это сделать и помочь команде тоже выдержать удар", - сказал Рахимов в эфире Матч ТВ.
Напомним, ЦСКА в первом после рестарта сезона матче уступил дома "Зениту" со счётом 0:4. После этого появились слухи, что Виктор Гончаренко собирается оставить пост главного тренера клуба. Белорусский специалист возглавил команду в декабре 2016-го года.
Рахимов – о возможной отставке Гончаренко: надо уметь держать удар
Бывший тренер "Локомотива" и "Ахмата" Рашид Рахимов высказался о возможном уходе Виктора Гончаренко с поста рулевого ЦСКА.
Фото: ПФК ЦСКА
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