Южный – о возможном уходе Гончаренко: человека достало такое давление, он плюнул

Теннисист Михаил Южный, являющийся болельщиком ЦСКА, поделился мнением о возможной отставке Виктора Гончаренко.
Фото: ПФК ЦСКА
"Ситуация слишком неординарная, чтобы винить только Виктора Михайловича в поражении. Я бы не принимал на месте руководства резких решений после первой встречи. Со всеми бывает.

Гончаренко сам написал заявление об отставке? Может быть, это просто эмоции. Давно же шли разговоры об отставке. Человека достало такое давление, он плюнул на всё и просто поставил точку. Может быть, он и правда понимает, что ошибся. Но я бы хотел, чтобы он доработал до конца сезона", - сказал Южный в интервью Sportbox.ru.

Напомним, ранее появилась информация, что после поражения от "Зенита" со счётом 0:4 Гончаренко сообщил о намерении покинуть клуб.
Решение о будущем белорусского специалиста должно быть принято уже сегодня. Сообщалось, что в случае ухода Гончаренко и.о. главного тренера будет назначен Сергей Овчинников.

43-летний Гончаренко возглавил ЦСКА в конце 2016-го года. Белорус дважды привёл армейцев ко второму месту в РПЛ и один раз завоевал Суперкубок России.

ЦСКА идёт на 5-м месте в турнирной таблице чемпионата, в 23-х матчах красно-синие набрали 36 очков.


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Теги: ЦСКА Гончаренко
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