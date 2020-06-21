"ЦСКА сыграл только один матч после возобновления чемпионата. Уходить после такой игры было бы неправильно со стороны Гончаренко. Еще семь игр впереди. В команде взвешенно принимают каждое решение. Но для меня решение покинуть команду после лишь одной игры остается непонятным", - цитирует Ярошика Sport24.
Напомним, ЦСКА в первом матче после возобновления чемпионата России на своем поле с крупным счетом проиграл "Зениту" - 0:4. После игры тренер ЦСКА Сергей Овчинников сообщил, что у Гончаренко поднялось давление. На пресс-конференцию белорусский специалист прийти не смог.
Сегодня появилась информация, что Гончаренко не приехал на общекомандное собрание.
Гончаренко работает в ЦСКА с 2016 года.
ЦСКА после 23 туров занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 36 очков.
Ярошик: со стороны Гончаренко было бы неправильно уходить после одной игры
Экс-игрок армейского клуба Иржи Ярошик считает, что главному тренеру ЦСКА Виктору Гончаренко не стоит покидать клуб после одного матча.
Фото: Прессбол
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