У футбольного клуба "Ростов" нет претензий к ФК "Сочи"

"Ростов" выступил с заявлением по поводу поведения руководства РПЛ.
Фото: ФК "Ростов"
Напомним, в матче 23 тура РПЛ "Сочи" - "Ростов" (10:1) составе гостей выступили игроки академии в возрасте от 16 до 19 лет. Из-за того, что шесть игроков основы ростовчан заразилось коронавирусом, команда села на двухнедельный карантин. Игру можно было перенести, однако хозяева поля настояли на проведении матча строго по расписанию.

- "Ростов" считает, что решение по проведению матча 23-го тура Тинькофф-Чемпионата России по футболу "Сочи" — "Ростов" должна была принять Российская Премьер-Лига: либо перенести матч, либо отказать нашему клубу в переносе.

При этом в любом случае ответственность за принятое решение должна возлагаться на руководство РПЛ, а не на ФК "Сочи". Вместо принятия решения Лига самоустранилась, столкнув лбами два клуба и подставив "Сочи" под шквал критики.

У футбольного клуба "Ростов" нет претензий к ФК "Сочи". Мы убеждены, что в вопросе проведения игр и утверждения календаря нет места договоренностям клубов – подобные организационные решения находятся в сфере исключительной компетенции руководства РПЛ, - сообщает официальный сайт "Ростова".


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Теги: Ростов РФС РПЛ Сочи Коронавирус
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