Ранее москвичи сделали официальное заявление, что готовить команду к игре против "Динамо" будет Сергей Овчинников. По информации СМИ, Гончаренко намерен покинуть свой пост, на данный момент руководству клуба переубедить его не удаётся.
- Тренеры свободные у нас есть – тот же Бердыев. Верю ли я в тандем Гинера и Бердыева? Если Бердыев хочет работать с ЦСКА и добиваться целей как тренер, то должен приходить и отвечать за матчи, тренировочный процесс. А если хочешь быть менеджером, то вакансий пока нет. Но связка Гинер – Бердыев в ЦСКА выглядит перспективно, - приводит слова Широкова "Чемпионат".
Ранее Бердыев работал в "Рубине" и "Ростове". С казанским клубом специалист дважды становился чемпионом, руководя дончанами - добивался второго места по итогам чемпионата России 2016/2017.
ЦСКА после 23 туров находится на пятой строчке РПЛ.
Широков: связка Гинер – Бердыев в ЦСКА выглядит перспективно
Бывший игрок сборной России и ЦСКА Роман Широков прокомментировал возможную перестановку на посту главного тренера армейцев.
Фото: Getty Images
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!