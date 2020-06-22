Известный тренер Анатолий Байдачный поделился мнением об отставке Виктора Гончаренко и трансфере Вагнера.
"Гончаренко уже 150-й раз подает в отставку, а потом ее не принимают. Это спектакль какой-то.
Помог бы ЦСКА Вагнер Лав? Ну я же не знаю, в каком он состоянии. В свое время в ЦСКА работал Валерий Газзаев. Он создал там хорошую команду, которая выиграла Кубок УЕФА и после ухода Газзаева еще много лет играла на том фундаменте, который заложил Валерий Георгиевич. Вот вам и ответ на все вопросы», - приводит слова Байдачного "Спорт уик-энд".
Напомним, после поражения армейцев от "Зенита" со счётом 0:4 Виктор Гончаренко принял решение об уходе с поста главного тренера и, по имеющейся информации, улетел в Белоруссию. В настоящий момент команду к предстоящему дерби с "Динамо" готовит один из тренеров ЦСКА Сергей Овчинников.
О возвращении Вагнера Лава в стан армейского клуба долго циркулировали различные слухи, но, по последней информации, ЦСКА отложил решение по трансферу бразильца на неопределённый срок.
Байдачный: отъезд Гончаренко? Спектакль какой-то
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