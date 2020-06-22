"Он сыграл только одну игру, в которой пропустил 10 мячей. Да, он молодец, но он еще ребенок. Ему еще работать и работать. Думаю, он сам это прекрасно понимает. Акинфеев вот тоже встал в ворота приблизительно в его возрасте и до сих пор играет. Из-за одной игры поднимать шумиху не стоит", - приводит слова Сафонова NEWS.ru.
Напомним, "Ростов" из-за ушедшего на карантин в полном составе игроков и персонала основы команды был вынужден выставить на матч РПЛ с "Сочи" футболистов академии клуба и проиграл со счётом 1:10.
17-летний голкипер ростовчан Денис Попов, несмотря на 10 пропущенных мячей, сделал в этой встрече 15 сэйвов и отразил пенальти. После матча игрока отметили болельщики и журналисты, футболист был приглашён на шоу Первого канала "Вечерний Ургант".
Следующий матч "Ростов" должен провести 27 июня дома с тульским "Арсеналом".
Агент Сафонов сравнил вратаря "Ростова" Попова и молодого Акинфеева
Агент Алексей Сафонов выразил мнение о будущем голкипера "Ростова" Дениса Попова.
Фото: premierliga.ru
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