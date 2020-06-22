Напомним, что за сочинцев форвард выступает на правах аренды. Контракт игрока с "Зенитом" заканчивается в конце сезона.
- Кокорину лучше сменить обстановку и уехать в другой чемпионат. По возможности в более сильный, как Италия или Франция.
Я бы на его месте пошел даже на понижение зарплаты. Не думаю, что у него сейчас деньги на первом месте, - приводят слова Кирьякова "РИА Новости".
В текущем сезоне Кокорин провёл за "Сочи" пять матчей и забил шесть голов.
Кирьяков: Кокорину лучше уехать в другой чемпионат
Экс-игрок сборной России Сергей Кирьяков поделился мнением по поводу перспектив форварда "Сочи" Александра Кокорина.
Фото: ФК "Сочи"
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