Ранее сообщалось, что по делу о файер-шоу, устроенном фанатами на проводах команды в Тулу, задержано более 70 человек. Причем на фанатов было заведено уголовное дело по статье "хулиганство".
Совет директоров выразил обеспокоенность ситуацией и заявил, что не считает правильным квалифицировать действия болельщиков как хулиганство. Клуб также отметил, что в результате акции никто не пострадал, а перекрытая в ходе проводов команды проезжая часть используется в основном клубным транспортом.
"Мы обращаемся к правоохранительным органам с просьбой воздержаться от уголовного преследования болельщиков за подобное выражение поддержки любимого клуба. Всем известны аналогичные акции других клубов в том числе в других городах страны", - говорится на официальном сайте "Спартака".
Также совет директоров попросил во избежание таких инцидентов теснее взаимодействовать с клубом и действовать в законных рамках.
"Спартак" призвал правоохранительные органы прекратить преследование фанатов за файер-шоу
"Спартак" выступил с официальным заявлением по поводу продолжающихся задержаний фанатов клуба.
Фото: twitter.com/SupportersNews
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