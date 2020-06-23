В Управление внутренних дел Северо-Западного административного округа доставили около 25 человек. Некоторым из них еще не исполнилось 18 лет.
5 человек проходят по заведенному уголовному делу по статье "Хулиганство" как свидетели, 6 - являются подозреваемыми, сообщает телеграм-канал "Мутко против". Артема Соколова и Максима Маренко считают организаторами акции.
После проведения следственных действий большинство фанатов поместят в изолятор временного содержания на улице Твардовского.
Причиной задержания фанатов стали устроенные ими проводы "Спартака" в Тулу. Болельщики перекрыли проезжую часть и устроили файер-шоу. "Спартак" в официальном заявлении призвал правоохранительные органы прекратить уголовное преследование и не расценивать действия фанатов как хулиганские.
Подозреваемыми по уголовному делу являются шесть фанатов "Спартака", задержаны более 20
Полиция проводит следственные действия с задержанными фанатами "Спартака". Некоторые из них проходят подозреваемыми по статье 213 УК РФ "Хулиганство".
Фото: twitter.com/SupportersNews
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