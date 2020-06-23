Кикнадзе: Семину надо было подавать заявление в прокуратуру, раз он заявляет, что в клубе заняты распилами

Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе прокомментировал слова Юрия Сёмина насчёт "продавца обоев" Андрея Лосюка.
Фото: ФК "Локомотив"
"Списки потенциальных новичков поставляет продавец обоев". Сёмин - о причине конфликта с руководством

- Главная неправда в интервью Сёмина? Совершенно несправедливая атака на Андрея Лосюка. Про себя не буду ничего говорить. Если следовать логике, Семину надо было просто подавать заявление в прокуратуру. Раз уж заявляет, что в клубе заняты распилами и казнокрадством. Христа ради, подайте! Вперед! Так и установили бы — есть ли у Юрия Павловича доказательства. Если нет, тогда уже вопросы к самому Семину.

Чем занимается Лосюк в клубе? Я вам сейчас расскажу, как работает клуб. За эту схему нас критикуют — зато не может быть вопросов с точки зрения прозрачности решений. У нас есть отдел, контролирующий происходящее на российском рынке и том, который считается не легионерским. Возглавляет его Владимир Семенович Кузьмичев. А второй отдел мониторит то, что творится на рынке зарубежном. Этим занят Андрей Юрьевич Лосюк. Получаем информацию, обрабатываем в клубе и выносим на трансферный комитет. Тот принимает решение — берем футболиста или нет. Поэтому сказать "Лосюк привел игрока" невозможно! - цитирует Кикнадзе "СЭ".

Кикнадзе отметил, что Лосюк ранее не продавал обои, но работал в фирме Olivetti, выпускавшей в первую очередь пишущие машинки. По словам Кикнадзе, Лосюк отвечал за работу компании в Восточной Европе, Северной Африке и на Ближнем Востоке.


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(4)

Последние новости

"Рубин" интересовался Вагнером Лавом
"Севилья" объявила об уходе российской футболистки Карповой
Источник: гендиректор тульского "Арсенала" сдал положительный тест на коронавирус
Sky Italia: "Ювентус" согласовал переход Артура из "Барселоны" за 80 млн евро 2
Гендиректор "Кайрата" опроверг информацию о переходе Вагнера Лава
Кикнадзе заявил, что "Локомотив" обманул агент Кварацхелии 1
Вагнер Лав объявил о переходе в "Кайрат" 14
Защитник "Локомотива" Магкеев пропустит до трёх недель из-за травмы 1
Кикнадзе: пытался с Сёминым поговорить по-человечески. Два часа орали друг на друга, не стесняясь в выражениях
Семак: все мысли только о предстоящем сопернике. Игра с ЦСКА уже давно закончилась
Источник: Газзаев может вновь возглавить ЦСКА 16
Кикнадзе: Семину надо было подавать заявление в прокуратуру, раз он заявляет, что в клубе заняты распилами 5
Кикнадзе: интервью Сёмина? Уже трижды он получает пробоины ниже ватерлинии
КДК РФС оштрафовал ЦСКА на 100 тыс. рублей за оскорбления в адрес Малкома 1
Путин объявил об увеличении НДФЛ для тех, кто зарабатывает больше 5 млн рублей в год 5
Колдунов - о праздновании гола в ворота "Ростова": если бы была возможность отмотать время назад, постарался сделать бы невозмутимое лицо
Полузащитник "Арсенала" смеялся над игроками "Брайтона" и их зарплатами. Лондонцы в итоге уступили
Rusfootball.info ищет ведущего новостной ленты
Источник: клубы РПЛ хотят снять Прядкина с поста президента и провести досрочные выборы 3
"Фратрия": призываем власти остановить беззаконие и освободить несправедливо задержанных болельщиков
"Тамбов" вернулся из Уфы регулярным рейсом в заполненном пассажирами самолете 1
Подозреваемыми по уголовному делу являются шесть фанатов "Спартака", задержаны более 20 1
Во Франции утвердили итоги сезона - "Тулуза" и "Амьен" вылетят, несмотря на решение суда
"Респект, что сами решили вопросы". Черданцев поддержал "Уфу" и "Тамбов"
"Спартак" призвал правоохранительные органы прекратить преследование фанатов за файер-шоу 6
"Говорить, что жизни белых важны - расизм". Фанат "Бернли" не стал извиняться за скандальный баннер 10
Марадишвили подписал новый 5-летний контракт с ЦСКА 6
Приглашаем подписаться на Telegram-канал «Rusfootball» 7
"Мы становимся свидетелями полицейского произвола". Фанаты ЦСКА поддержали задержанных болельщиков "Спартака" 12
Селюк: Каборе третий день в больнице
Все новости