"Списки потенциальных новичков поставляет продавец обоев". Сёмин - о причине конфликта с руководством
- Главная неправда в интервью Сёмина? Совершенно несправедливая атака на Андрея Лосюка. Про себя не буду ничего говорить. Если следовать логике, Семину надо было просто подавать заявление в прокуратуру. Раз уж заявляет, что в клубе заняты распилами и казнокрадством. Христа ради, подайте! Вперед! Так и установили бы — есть ли у Юрия Павловича доказательства. Если нет, тогда уже вопросы к самому Семину.
Чем занимается Лосюк в клубе? Я вам сейчас расскажу, как работает клуб. За эту схему нас критикуют — зато не может быть вопросов с точки зрения прозрачности решений. У нас есть отдел, контролирующий происходящее на российском рынке и том, который считается не легионерским. Возглавляет его Владимир Семенович Кузьмичев. А второй отдел мониторит то, что творится на рынке зарубежном. Этим занят Андрей Юрьевич Лосюк. Получаем информацию, обрабатываем в клубе и выносим на трансферный комитет. Тот принимает решение — берем футболиста или нет. Поэтому сказать "Лосюк привел игрока" невозможно! - цитирует Кикнадзе "СЭ".
Кикнадзе отметил, что Лосюк ранее не продавал обои, но работал в фирме Olivetti, выпускавшей в первую очередь пишущие машинки. По словам Кикнадзе, Лосюк отвечал за работу компании в Восточной Европе, Северной Африке и на Ближнем Востоке.
Кикнадзе: Семину надо было подавать заявление в прокуратуру, раз он заявляет, что в клубе заняты распилами
Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе прокомментировал слова Юрия Сёмина насчёт "продавца обоев" Андрея Лосюка.
Фото: ФК "Локомотив"
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