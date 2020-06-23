По данным источника, Газзаев переживает из-за неудач ЦСКА. Поэтому он готов вернуться к работе.
При этом тренер, который в настоящее время занимает депутатское кресло в Госдуме, выдвинул условие серьёзного усиления команды. По мнению Газзаева, в нынешнем состоянии ЦСКА не может ставить серьёзные задачи.
В 23-м туре ЦСКА проиграл "Зениту" со счётом 0:4. После этого ряд СМИ сообщили, что главный тренер москвичей Виктор Гончаренко написал заявление об уходе.
К следующему матчу ЦСКА будет готовить старший тренер Сергей Овчинников.
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Источник: Газзаев может вновь возглавить ЦСКА
Известный российский специалист Валерий Газзаев может вновь возглавить ЦСКА.
Фото: РИА "Новости"
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