В 24-м туре РПЛ лидер турнира сыграет с "Крыльями Советов", занимающими последнее место в турнирной таблице. В 23-м туре "Зенит" разгромил ЦСКА в гостях со счётом 4:0.
"Анализируем состояние наших игроков, их лучшие качества. Пытаемся выстроить нашу игру в соответствии с тем, насколько футболисты готовы, насколько мы готовы к той или иной схеме, чтобы использовать свои лучшие качества и усложнить жизнь сопернику. Игра с ЦСКА уже давно закончилась. Готовимся к следующему матчу, все мысли только о предстоящем сопернике", - цитирует Семака пресс-служба питерцев.
Также Семак заявил, что "Крылья Советов" в гостях выглядят даже лучше, чем дома. Поэтому футболисты "Зенита" готовятся к непростому поединку.
Семак: все мысли только о предстоящем сопернике. Игра с ЦСКА уже давно закончилась
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак признался, что теперь команда полностью сосредоточена на следующем матче.
Фото: РИА "Новости"
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