Ранее 35-летний бразилец сообщил, что продолжит карьеру в "Кайрате".
"Никакого перехода ещё нет, о чём вы говорите? Если это случится, то в самое ближайшее время. На данный момент — ситуация на уровне разговоров. Стоит ли доверять этим разговорам? Посмотрим", — цитирует функционера "Чемпионат".
Ранее сообщалось, что Вагнер Лав с большой долей вероятности вернётся в ЦСКА. Он стал свободным агентом, разорвав контракт с "Коринтиансом".
Гендиректор "Кайрата" опроверг информацию о переходе Вагнера Лава
Гендиректор "Кайрата" Марат Баймуханов сообщил, что казахстанский клуб ещё не подписал контракт с бразильским форвардом Вагнером Лавом.
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