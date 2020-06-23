Сегодня 35-летний бразилец сообщил, что подписал контракт с казахстанским "Кайратом".
"У Вагнера был почти 100% подтверждено с ЦСКА, но в последний момент возникла проблема. "Кайрат" тогда сделал предложение. Он подписал контракт до декабря. "Рубин" тоже хотел Вагнера. Слуцкий любит Вагнера. Но в России Вагнер только будет играть за ЦСКА. И еще хочет здесь завершить карьеру", – написал Алейшо в твиттере.
Отметим, что руководство "Кайрата" опровергло информацию о подписании контракта с игроком. Так, пока стороны лишь ведут переговоры.
При этом ранее сообщалось, что Вагнер Лав намеревается в очередной раз вернуться в ЦСКА. Он является свободным агентом после того, как разорвал контракт с "Коринтиансом".
"Рубин" интересовался Вагнером Лавом
Бразильский форвард Вагнер Лав мог перейти в "Рубин", утверждает журналист Russia Today Фабио Алейшо.
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