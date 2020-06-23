- Было достаточно времени просмотреть игроков на те позиции, которые нам нужны. Кто-то не подходит по своим профессиональным футбольным качествам, у кого-то очень высокая цена и зарплата. Не так просто нам будет комплектоваться, но мы постараемся собрать оптимальный состав, - цитирует Хацкевича клубная пресс-служба.
В минувшем сезоне первенства ФНЛ "Ротор" финишировал первым в турнирной таблице и в следующем сезоне должен выступить в РПЛ. Недавно сообщалось, что волгоградский клуб успешно прошел лицензирование для участия в высшем дивизионе.
Также в СМИ появлялась информация, что наставник "Ротора" Александр Хацкевич может покинуть команду, однако эту новость никто не подтвердил. Также сообщалось, что новым спонсором клуба может стать дочерняя компания "Лукойла".
Хацкевич: не так просто нам будет комплектоваться, но мы постараемся собрать оптимальный состав
Главный тренер "Ротора" Александр Хацкевич рассказал, будет ли клуб приобретать новых игроков.
Фото: ФК "Ротор"
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