Хацкевич: не так просто нам будет комплектоваться, но мы постараемся собрать оптимальный состав

Главный тренер "Ротора" Александр Хацкевич рассказал, будет ли клуб приобретать новых игроков.
Фото: ФК "Ротор"
- Было достаточно времени просмотреть игроков на те позиции, которые нам нужны. Кто-то не подходит по своим профессиональным футбольным качествам, у кого-то очень высокая цена и зарплата. Не так просто нам будет комплектоваться, но мы постараемся собрать оптимальный состав, - цитирует Хацкевича клубная пресс-служба.

В минувшем сезоне первенства ФНЛ "Ротор" финишировал первым в турнирной таблице и в следующем сезоне должен выступить в РПЛ. Недавно сообщалось, что волгоградский клуб успешно прошел лицензирование для участия в высшем дивизионе.

Также в СМИ появлялась информация, что наставник "Ротора" Александр Хацкевич может покинуть команду, однако эту новость никто не подтвердил. Также сообщалось, что новым спонсором клуба может стать дочерняя компания "Лукойла".


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Теги: Хацкевич Ротор
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