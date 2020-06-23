Ургант пошутил над фотографией Кокорина в маске из крокодиловой кожи за 30 тысяч
Телеведущий Иван Ургант в своем шоу на "Первом канале" прокомментировал фотографию нападающего "Сочи" Александра Кокорина в маске из крокодиловой кожи.
- Этот аксессуар обошёлся Александру в 30 тыс. рублей. Делаем вывод: коронавирус опасен не только для людей, но и теперь для крокодилов. Он состоятельный человек. Я не понимаю, зачем надо было покупать маску из крокодиловой кожи. Можно было к мокасинам приделать лямки, - сказал Ургант.
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Отмечалось, что у футболиста, права на которого принадлежат "Зениту", две таких маски. Их делают на заказ в одном из элитных московских ателье. Изделие создаётся индивидуально под каждого заказчика.
Контракт Кокорина с "Зенитом" истекает по окончании сезона.
19 июня Кокорин оформил хет-трик в ворота "Ростова" в рамках 23-го тура чемпионата России. В нынешнем сезоне форвард забил 6 голов в 5 матчах.
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