"Считаю, ЦСКА не разобрался в необычной ситуации и думал, что они могут заявить Вагнера Лава прямо сейчас. А сделать это оказалось невозможным. Я думаю, что это так. Просто в этом никто не признается. Мне показалось, что дело именно в этом", - цитирует Уткина Sports.kz.
Вагнер ранее расторг контракт с бразильским клубом "Коринтианс". Российские СМИ сообщали, что футболист близок к переходу в ЦСКА, за который он уже выступал суммарно на протяжении 9 лет.
Вчера Вагнер в своем инстаграме сообщил, что продолжит карьеру в казахстанском "Кайрате".
Сам 36-летний нападающий признался, что надеялся перейти в ЦСКА, но не удалось договориться с клубом.
"ЦСКА не разобрался и думал, что может заявить его сейчас". Уткин - о срыве перехода Вагнера в ЦСКА
Блогер и журналист Василий Уткин высказался на тему того, почему не состоялся переход Вагнера Лава в ЦСКА.
Фото: Globo
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