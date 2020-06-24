"Кристал Пэлас" передумал покупать Чалова

Сообщается, что английский клуб следил за форвардом в этом году, но не впечатлился игрой футболиста.По данным источника, Чалов также не подходит "Кристал Пэласу" из-за своих габаритов. Главный тренер "орлов" Рой Ходжсон больше любит высоких и мощных нападающих.В нынешнем сезоне Чалов провел 23 матча в чемпионате России и забил 5 голов.В марте агент Чалова Кристиан Эмиле сообщил, что "Кристаэ Пэлас" предложил за игрока 25 миллионов фунтов.