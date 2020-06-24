Сообщается, что английский клуб следил за форвардом в этом году, но не впечатлился игрой футболиста.
По данным источника, Чалов также не подходит "Кристал Пэласу" из-за своих габаритов. Главный тренер "орлов" Рой Ходжсон больше любит высоких и мощных нападающих.
В нынешнем сезоне Чалов провел 23 матча в чемпионате России и забил 5 голов.
В марте агент Чалова Кристиан Эмиле сообщил, что "Кристаэ Пэлас" предложил за игрока 25 миллионов фунтов.
Metaratings
"Кристал Пэлас" передумал покупать Чалова
"Кристал Пэлас" отказался от идеи приобретения нападающего ЦСКА Федора Чалова.
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