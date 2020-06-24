Ранее фанаты ЦСКА поддержали поклонников красно-белых.
"Мы становимся свидетелями полицейского произвола". Фанаты ЦСКА поддержали задержанных болельщиков "Спартака"
"Болельщики "Спартака" не устраивали массовых беспорядков, не устраивали погромы, не разжигали межнациональную рознь и не совершали прочих действий, в которых так любят обвинять фанатов.
Но сегодня их пытаются привлечь к УГОЛОВНОЙ ответственности только за то, что они зажгли несколько файеров, растянули баннер на дороге, находящейся на территории стадиона, и спели пару песен. Что будет завтра, если мы промолчим сегодня, страшно представить.
Мы выражаем полную поддержку красно-белым болельщикам, пострадавшим от несоразмерных действий правоохранительных органов", - говорится в сообщении.
Болельщики "Спартака" 19 июня проводили команду на матч 23-го тура чемпионата России с тульским "Арсеналом". Они жгли файеры и перекрыли движение.
В РПЛ сегодня сообщили, что не видят в этих действиях никаких нарушений, за что можно было бы получить реальные сроки.
РПЛ включилась в борьбу за фанатов "Спартака", которых хотят привлечь к уголовной ответственности
Болельщики "Локомотива" вслед за ЦСКА поддержали фанатов "Спартака"
Объединение болельщиков "Локомотива" "Unitedsouth" поддержало задержанных фанатов "Спартака".
Фото: twitter.com/SupportersNews
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