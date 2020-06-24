Футболисты и тренеры клуба решили соблюдать режим самоизоляции на клубной базе.
Напомним, чемпионат России возобновился 19 июня. Турнир был приостановлен с марта из-за пандемии коронавируса.
"Локомотив" после 23 туров имеет в своем активе 44 очка и занимает второе место. В следующем туре железнодорожники сыграют с "Рубином". Встреча пройдет в Казани 27 июня.
ФК "Локомотив"
"Локомотив" изолировался на базе в Баковке
"Локомотив" принял решение переселиться на базу в Баковку.
Фото: © РИА Новости
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